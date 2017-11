O U. Madeira, atual 16.º classificado da Segunda Liga, exige ocupar a vaga do V. Setúbal na Liga NOS, justificando a sua pretensão com o facto de o Supremo Tribunal de Justiça ter, no acórdão de 13 de novembro a que Record teve acesso, considerado "nulo" o segundo Processo Especial de Revitalização (PER) apresentado pelos sadinos.

Os madeirenses entendem que com esta decisão o Vitória chegou ao fim da linha e, por essa razão, vão hoje fazer uma exposição à Liga de Clubes e ao Conselho de Disciplina. Os insulares defendem que o V. Setúbal só foi admitido na época 2016/2017 com base no segundo PER que intentou, e, tendo o mesmo sido declarado nulo pelo Tribunal da Relação e confirmado pelo Supremo Tribunal de Justica, essa premissa deixa de ter suporte jurídico.

Continuar a ler

Os unionistas frisam que se não fosse esse segundo PER os sadinos não teriam conseguido participar na Liga NOS em 2016/2017, pois não conseguiriam apresentar a certidão de não dívida às finanças e segurança social. Por essa razão, defendem os insulares, as condições que estiveram na base do cumprimento dos pressupostos financeiros são também nulas. Deste modo, a respetiva participação na I Liga tem de ser considerada nula, defende o U. Madeira, referindo que o V. Setúbal, clube que anteontem celebrou o 107.º aniversário, pode ser suspenso imediatamente.

Autor: João Manuel Fernandes