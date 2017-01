Continuar a ler

"O Vitória aceita que a Sporting SAD e o jogador possuem o direito de em conjunto fazer cessar a presente a presente cedência temporária até ao dia 31 de janeiro de 2017, bastando para o efeito que comuniquem essa intenção por escrito ao Vitória até 15 de janeiro de 2017", pode ler-se no aditamento referente à cláusula 4.A 5.ª cláusula estabelece a excessão do resgate dos futebolistas ser feito pelo Sporting até 31 de janeiro, des que sejam colocadas "à disposição do Vitória alternativas que façam face à ausência do jogador[es] no Vitória".Mas o Vitória de Setúbal sustenta-se no que está previsto nos regulamentos para exceções relativas a resgates de futebolistas em regime de cedência temporária para não assinar as rescisões do médio escocês e do defesa português.O Sporting reconheceu que o resgate dos empréstimos de André Geraldes e Ryan Gauld foi uma medida de retaliação face aos incidentes registados durante e depois do jogo entre as duas equipas em Setúbal, como Record deu conta no dia 6