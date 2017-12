O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) multou o V. Setúbal em 153 euros por ter... um gato preto em campo. O insólito momento ocorreu na partida com o Sp. Braga, na 2.ª jornada da Taça CTT, mais concretamente no sétimo minuto de descontos no Bonfim.De acordo com o mapa de processos sumários divulgado esta terça-feira pela Liga, nesse minuto de jogo "entrou no interior do estádio um gato preto que, a correr, percorreu a linha lateral junto aos bancos de suplentes, sem que tenha entrado no retângulo de jogo, de acordo com os relatórios dos delegados da LFPF."