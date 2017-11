Continuar a ler

A situação diretiva no V. Setúbal está num período complicado e o capitão fez um apelo: "Pedimos a todos os sócios que se juntem e que decidam rapidamente o futuro do clube, no qual nós somos parte envolvida. Queremos que o processo seja célere para o bem de todos".A equipa sadina recebeu quinta-feira a visita do ADoP o que fez com que os trabalhos fossem atrasados em três horas. "Foi uma situação muito incómoda que nos alterou completamente as rotinas. Apenas almoçamos às 16h30 e a três dias do jogo não é o mais aconselhável".