"Entrámos muito bem, fomos bastante superiores na primeira parte, fomos coesos e chegámos à vantagem facilmente. Houve 10/15 minutos na 2ª parte em que o Benfica reagiu porque é uma equipa forte. Mas estamos de parabéns. Temos de valorizar este grupo, depois de uma fase com derrotas e muitos problemas. Há muito valor por passarmos num grupo destes com Benfica, Sp. Braga e Portimonense. Estão todos de parabéns. Uma equipa que reage assim, pode conseguir grandes coisas.Dignificámos a camisola e dissemos presente do primeiro ao último minuto. É muito difícil não perder com este Benfica e estivemos perto de ganhar. Há que dar os parabéns a estes jogadores, que trabalham muito e são profissionais enormes. Só assim conseguimos dar resposta todos os dias""Também quero agradecer aos adeptos porque não é fácil ter a equipa nesta classificação. Há que agradecer e desejar um bom ano a todos os vitorianos. Que em 2018 estejam connosco. Só todos juntos é que conseguimos levar isto para a frente. Agora é descansar bem para outra final."