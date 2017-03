Confrontado com o facto de o V. Setúbal não ganhar há cinco jornadas, o defesa Vasco Fernandes puxa dos galões, refutando a ideia de a equipa poder acusar falta de confiança na receção ao Feirense, agendada para sábado.



"Gostávamos de ter tido outros resultados, principalmente fora de casa, mas temos que realçar que no nosso estádio já ganhámos ao Benfica, empatámos com o FC Porto e Sp. Braga. Já provámos que somos fortes", lembrou o defesa.

Vasco Fernandes, que poderá fazer o lugar do castigado Nuno Pinto a lateral-esquerdo, só pensa em somar os três pontos. "Todos os jogos são ideais para voltar às vitórias. Este também porque é o próximo. Jogamos em nossa casa, temos que demonstrar que somos melhores do que o adversário. Queremos vencer e vamos vencer", vaticinou, apelando à presença das vitorianas, que têm entrada gratuita no Bonfim, nas bancadas.

Confiança não é sinónimo de facilidade, sublinha o jogador do Vitória, alertando para as qualidades do Feirense: "Têm uma boa equipa e, desde a mudança do treinador, cresceram bastante, têm alas muito rápidos e um ponta-de-lança que dá bastante profundidade e faz golos."

Mesmo sem querer revelar em quem vai votar nas eleições de 24 de março, o defesa tem uma posição clara sobre o assunto. "O grupo está muito contente com o atual presidente. Tem-nos ajudado, é participativo, tem estado ao lado da equipa e, desde que aqui cheguei, nunca permitiu que nos faltasse nada", concluiu.