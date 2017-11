Após cumprir castigo, Vasco Fernandes vai formar parceria com Pedro Pinto no eixo da defesa do V. Setúbal ante o Benfica, na 4ª eliminatória da Taça de Portugal, a 18 de novembro. Com Semedo e Bernardo Morgado lesionados e César castigado, José Couceiro não tem mais centrais à disposição, pelo que a aposta na dupla mais utilizada é quase certa.

Autor: Ricardo Lopes Pereira