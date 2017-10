Depois de na época passada ter chegado à final four da Taça CTT, o V. Setúbal promete fazer tudo para conseguir repetir o feito em 2017/18. Amanhã, a equipa estreia-se no Grupo A (onde também estão Benfica e Sp. Braga) com a deslocação ao terreno do Portimonense e o objetivo, diz o capitão Vasco Fernandes, é começar com o pé direito. "Queremos entrar bem nesta fase e conquistar os três pontos para chegarmos o mais longe possível", garantiu.

O defesa, de 30 anos, faz questão de lembrar o palmarés da formação sadina para explicar a forma como a Taça de Portugal e a Taça CTT são encaradas pela equipa orientada por José Couceiro. "As taças são sempre um objetivo do Vitória e desta vez também não será diferente. Sabemos bem a responsabilidade que temos, tanto na Taça CTT como na Taça de Portugal, provas que já conquistámos. É a história que nos faz pensar assim e queremos que os adeptos sintam orgulho na equipa por darmos tudo em campo", acrescentou o central.

Vasco Fernandes, que recusa a ideia de um Portimonense fragilizado por ter cedido um empate (3-3) em Guimarães depois de ter estado a vencer por 3-0, antevê dificuldades em Portimão. "É uma equipa bem estruturada, tem bons executantes e pessoas que investiram no clube. Afetados? Não acredito. Têm jogadores experientes e, além disso, têm o míster Vítor Oliveira, que conhece muito bem o futebol português", rematou.

Autor: Ricardo Lopes Pereira