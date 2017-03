A lista liderada pelo advogado Vítor Hugo Valente às eleições do V. Setúbal, clube da Liga NOS, apresentou esta sexta-feira, último dia para a entrega de listas [prazo termina às 18 horas], nos serviços administrativos do Estádio do Bonfim, a documentação necessária para concorrer ao sufrágio agendado para 24 de março.Com a atribuição de lista C, a equipa encabeçada por Vítor Hugo Valente, de 56 anos, vai enfrentar nas urnas o atual presidente, Fernando Oliveira (lista A), e o treinador da equipa sénior de andebol dos vitorianos, António Santos (B).Coube ao mandatário Luís Fuzeta da Ponte e a Manuel Guerra Henriques, candidato da lista C à liderança da mesa da assembleia geral, a entrega da documentação da equipa de Vítor Hugo Valente, cujo lema de candidatura é "Vítória, paixão e compromisso".

Autor: Ricardo Lopes Pereira