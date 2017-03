Continuar a ler

O advogado, de 56 anos, que enfrenta nas urnas Fernando Oliveira e António Santos, apontou as prioridades para o futebol sénior. "Queremos um plantel com um núcleo duro de jogadores de referência. Queremos estabilidade no quadro, para que não seja necessário construir um plantel novo todos os anos", frisou, anunciando que caso seja eleito, Carlos Chaby, ex-treinador da formação, assumirá a coordenação para a formação profissionalizada.



Vítor Hugo Valente, que assenta o seu programa em três pilares – "estabilização, organização e redefinição de novos patamares competitivos" – defendeu uma gestão realista e prometeu que nada será feito no clube sem o conhecimento dos sócios. "Não vendemos ilusões e prometemos apenas e só o que podemos fazer. Os verdadeiros donos do clube terão sempre a oportunidade de fiscalizar a atuação da nossa direção, verificando regularmente se as propostas que apresentamos estão a ser cumpridas e de que modo."



Vítor Hugo Valente, candidato às eleições do V. Setúbal do próximo dia 24, diz que chegou a hora de o clube voltar a ser dono do Bonfim. "Vamos desenvolver e concretizar as medidas necessárias e adequadas à recuperação de todo o património imobiliário", prometeu, durante a apresentação da candidatura à presidência dos sadinos para o triénio 2017/2020.No auditório Charlot, perante uma plateia de cerca de 250 pessoas, o antigo presidente da SAD (entre 2009 e 2012), explicou que o processo tem de ser feito em parceria com a autarquia. "Com a colaboração da Câmara Municipal, vamos colocar em prática ações, com suporte jurídico, que permitam a integração plena, livre e desonerada da posse e propriedade da globalidade dos terrenos que integram e compõem o Bonfim", referiu.

