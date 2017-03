Continuar a ler

Vítor Hugo Valente, que concorre à liderança do clube contra Fernando Oliveira, atual presidente, e António Santos, treinador da equipa sénior de andebol, falou nas metas que pretende atingir no clube e na Sociedade Anónima Desportiva (SAD) no mandato 2017-2020."Não vendemos ilusões e prometemos apenas e só o que podemos fazer. Os objetivos a alcançar são a estabilização, organização e redefinição de novos patamares competitivos. Temos um programa centrado na luta pela identidade do Vitória, quer no ecletismo das suas modalidades, quer no futebol, de formação e profissional", afirmou.Quanto ao futebol sénior, que integra a Liga NOS, o candidato quer recuperar a identidade com "jogadores à Vitória"."Queremos construir um plantel com um núcleo duro de jogadores de referência, acompanhados por outros oriundos dos escalões inferiores e por jovens atletas provenientes da formação. Queremos estabilidade no quadro, para que não seja necessário construir um plantel novo todos os anos", explicou.Para reforçar a aposta na formação, o antigo presidente da Sociedade Anónima Desportiva (SAD), que deixou o cargo em 2012, anunciou o regresso de Carlos Chaby, antigo treinador dos escalões de formação ao clube."Vamos ter a função de coordenador para a formação profissionalizada, num homem que todos os vitorianos reconhecem pela sua competência e dedicação: Carlos Chaby", revelou.O advogado, sócio número 1.605 do Vitória de Setúbal, deixou uma garantia aos associados caso seja eleito para o mandato 2017-2020."Os verdadeiros donos do clube terão sempre a oportunidade de fiscalizar a atuação da nossa direção, verificando regularmente se as propostas que apresentamos estão a ser cumpridas e de que modo", afiançou.Os mandatários da lista encabeçada por Vítor Hugo Valente, que tem até dia 17 para entregar o documento com todos os nomes candidatos aos órgãos sociais, são o advogado Luís Fuzeta da Ponte (sócio número 1.948) e a ginasta Adriana Elias (7.070).