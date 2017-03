O treinador de andebol do Vitória de Setúbal, António Santos, é candidato às eleições para a presidência do clube de 24 de Março, no lugar que em primeira instância tinha sido ocupado por Mauro de Almeida, que será, caso a lista vença, o homem forte da Sociedade Anónima Desportiva (SAD).

Na apresentação da lista e do programa que tem para o triénio 2017-2020, que contou com a presença de cerca de 150 pessoas, António Santos citou William Shakespeare, dizendo que "nenhuma herança é tão rica como a nossa honestidade", afirmou o setubalense de 62 anos, lembrando que entrou no clube aos "15 anos de idade".





Na hora de explicar as razões pelas quais acordou ceder a liderança da lista, Mauro de Almeida, que revelou ter tentado unir esforços com a lista liderada por Vítor Hugo Valente, foi perentório. "Todos me acusam de ser do Sporting, que não sou de Setúbal e que estou aqui a mando dos chineses. Para provar que não vou tomar de assalto o Vitória, decidimos, em uníssono, indicar aquele que é hoje a figura mais carismática do Vitória".

Perante uma plateia em que estiveram presentes o antigo presidente do clube, Jorge Santana, e o adversário de Fernando Oliveira nas eleições de 2014, Júlio Adrião, António Santos, sócio número 2278, deu conta das razões que o levaram a avançar. "Sou só vitoriano e não posso continuar impávido e sereno a assistir ao definhar do nosso clube, que está parado no tempo e desatualizado".

O candidato afirmou ser este "o momento de devolver o Vitória aos vitorianos", garantindo ter os apoios necessários para inverter a situação "sombria" actual. "A solução está aqui, somos nós. Temos plano de trabalho com prazos de execuções, temos dinheiro e uma equipa sem vícios. Queremos romper, de uma vez por todas, com os maus hábitos que se instalaram no clube".



Enorme investimento

Para o futebol, modalidade onde deseja manter a aposta no treinador José Couceiro, António Santos promete maior investimento. "Em 2017/18 vamos aumentar o orçamento para seis milhões de euros [n.d.r.: o da época actual é de três milhões], no segundo ano do mandato para nove milhões estabelecendo a Liga Europa como meta e, em 2019/20, para os 12 milhões de euros".

Pedro Contreiras (Mesa da Assembleia Geral), Teresa Barrocas (Conselho Fiscal e Disciplinar) acompanham António Santos (Direcção) na lista hoje apresentada.