Valeu bem a pena a espera. Um mês depois de ter assinado pelo V. Setúbal, Yohan Tavares pôde estrear-se (finalmente) anteontem pelos sadinos e fê-lo logo da melhor forma e em grande estilo. É que o certificado internacional do defesa só chegou à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na manhã do jogo em Chaves, permitindo ao treinador José Couceiro utilizá-lo. E em boa hora o fez já que foi decisivo ao marcar, com o calcanhar direito, aos 90’+6, o golo que valeu o empate (2-2) em Trás-os-Montes.

Nove meses depois de ter trocado o Estoril pelos tailandeses do Bangkok United, Yohan Tavares, de 29 anos, teve uma estreia auspiciosa pelo Vitória ao evitar a derrota. Um resultado que permite aumentar para nove o número de jogos oficiais dos sadinos sem sofrer qualquer derrota (cinco na Liga NOS e quatro na Taça CTT).

Continuar a ler

Longo jejum quebrado

Sem marcar qualquer golo desde 2014 – tinha feito o gosto ao pé a 16 de janeiro no empate (1-1) com o Belenenses, na Taça da Liga, e a 23 de outubro, também pelo Estoril, com o Dínamo Moscovo (derrota 1-2) na Liga Europa –, o defesa fez, quase sete anos depois, o seu segundo golo no escalão principal. O outro tinha sido ao serviço do Beira-Mar e remontava a 1 de maio de 2011, quando Yohan Tavares faturou no empate (1-1) com o Rio Ave. Sem vencer na Liga NOS há 11 jornadas, o V. Setúbal – que atravessa uma série de cinco empates consecutivos na prova – vai procurar na segunda-feira reencontrar-se com os êxitos na receção ao Belenenses, partida que José Couceiro começou ontem de tarde a preparar no Bonfim.