O Vitória de Setúbal anunciou esta terça-feira na sua página oficial a contratação do defesa-central Yohan Tavares, ex-Bangkok United (Tailândia), até ao final da época, com mais um ano de opção.O jogador, de 29 anos, reencontra em Setúbal José Couceiro que em 2014/15 foi seu treinador no Estoril, clube que o defesa representou entre 2012/13 e 2015/16 antes de rumar à Tailândia.Yohan Tavares, que ficou esta terça-feira a conhecer o Estádio do Bonfim na companhia do presidente Vítor Hugo Valente, iniciou a carreira profissional no clube francês Le Mans, em 2006/07, tendo ainda passado por Beira-Mar e Standard de Liége (Bélgica) antes de ingressar na formação estorilista.

Autor: Lusa