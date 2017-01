Continuar a ler

Zé Manuel, de 26 anos, diz que o afastamento da final da Taça CTT teve influência na forma como os jogadores abordaram o jogo com as águias. "Depois de uma derrota pesada [3-0 com o Sp. Braga] em que nos sentimos injustiçados, era importante reagir. Fizemo-lo da melhor forma com uma vitória frente ao Benfica."



O atleta, que perdeu a conta às mensagens de felicitações que recebeu após o jogo, é cauteloso a abordar a possibilidade de o Vitória chegar a um lugar europeu. "Queremos chegar o mais rápido possível aos 30, 31, 32 pontos, que deverão chegar para a permanência. Depois disso, logo poderemos estabelecer outros objetivos."

O avançado Zé Manuel confessou a Record que marcar o golo do triunfo do V. Setúbal sobre o Benfica teve um gosto diferente. "Foi especial, mas mais ainda porque nos deu os três pontos. Já tinha marcado contra o Belenenses, mas o árbitro anulou mal o golo. Sentia que o momento de faturar estava próximo. Acabou por ser contra o Benfica e fico feliz por tê-lo feito."Cedido pelo FC Porto, o atacante contribuiu para a aproximação do seu clube de origem ao líder Benfica, facto que relega para segundo plano. "Para mim, não é o mais relevante. Represento o Vitória e foi importante, isso sim, para o meu clube atual", frisou partilhando o mérito do êxito com "os colegas, equipa técnica, adeptos e estrutura do Vitória".

Autor: Ricardo Lopes Pereira