Nos últimos seis anos e meio, o V. Setúbal bateu o P. Ferreira – adversário de domingo – uma única vez em 14 jogos oficiais. A 23 de fevereiro de 2014, Zequinha, com um golo e duas assistências, foi o herói no triunfo (4-0) no Bonfim. Agora, o avançado do Atlético de Kolkata vai estar no estádio a torcer pela sua equipa de sempre.

"Sou vitoriano, quero que ganhe e espero que o faça já no domingo. Vou ver o jogo, pode ser que dê sorte. Vou estar no Bonfim a torcer pelo Vitória. O resultado? Vai ficar 2-0. O Edinho vai marcar de certeza", vaticina o jogador, de 31 anos, que está em Setúbal a tratar uma microrrotura muscular.

A Record, Zequinha confessa não ter uma explicação para o histórico recente desfavorável dos sadinos diante dos pacenses (um triunfo, quatro empates e nove derrotas). "Há coisas que às vezes não se conseguem compreender. São equipas que lutam pelos mesmos objetivos. Pelo que tenho visto, com todo o respeito, o Paços não tem melhor equipa do que o V. Setúbal. As coisas vão mudar e o Vitória vai voltar a ganhar e vai sair da posição atual", frisou. Sobre o triunfo obtido em 2013/14, sob o comando de José Couceiro, o atacante recorda que esteve envolvido em três dos quatro golos. "Lembro-me que estava difícil e foi para intervalo com 0-0. Logo no início da segunda parte fiz uma arrancada e o Tony, lateral-direito, fez um autogolo. Depois marquei o 2-0 e fiz a assistência para o Rafael Martins fazer o 3-0 [Ricardo Horta fechou as contas do marcador]", recordou, acrescentando: "Tínhamos o Tiba e o João Mário, era uma equipa forte." Um verdadeiro ídolo na Índia Zequinha confessa-se feliz com a aventura que está a viver na Índia, onde é idolatrado. "Adoram os jogadores de futebol e de críquete. Não nos largam, querem tirar fotos e cumprimentar-nos. Caí na graça dos adeptos, as coisas correram-me bem e querem que continue. Tenho tantos seguidores nas redes sociais que até já perdi a conta", confessou, admitindo que um dia espera regressar ao Vitória.

Autor: Ricardo Lopes Pereira