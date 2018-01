O Casa Pia venceu o dérbi de Lisboa com o Oriental, por 1-0. Na 17ª jornada da Série E do Campeonato de Portugal encontraram-se o segundo e terceiro classificados, com os gansos (que seguem na perseguição ao líder Farense) a aumentarem o fosso pontual face ao rival de Lisboa, que caiu para a 5ª posição.

Na 1ª parte, o futebol praticado foi sofrível. O receio de ambas as equipas sofrerem um golo foi por demais evidente. Apenas aos 13 minutos houve um lance digno de registo para o Casa Pia, depois de um canto batido por Faísca, Érico cabeceou por cima da baliza.

A começar a 2ª parte, Tiago Zorro substituiu Didi por Ruben Gouveia e a qualidade jogo começou a subir, com ambas as equipas a demonstrarem mais vontade para fazer golos, sendo novamente o Casa Pia a criar o primeiro lance perigoso, desta feita com Andrezinho a cabecear por cima, aos 59’. Doze minutos mais tarde (71’) Gonçalo Gregório fez um excelente passe a virar o flanco e Érico, depois de uma receção primorosa, ainda ultrapassou um defesa e fez um bonito golo de pé esquerdo. Depois desse lance, o Oriental ainda procurou o empate, chegando mesmo a introduzir a bola na baliza de Rafael Marques, mas o lance foi invalidado por fora-de-jogo.

Autor: Luís Magalhães