O português Élton Tavares assinou até final da temporada com o CDC Areas, emblema que milita na 3.ª divisão espanhola - o quarto escalão do país vizinho.

O lateral-esquerdo de 20 anos atuava no Águias do Moradal, equipa que ocupa o 14.º lugar da Série C do Campeonato de Portugal. No Areas, vai encontrar mais cinco portugueses: Luís, Hugo Obama, Adilson Cano, Gonçalo Canhoto e Nuno Paulo.