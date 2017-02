Mais um fim-de-semana, mais uma barrigada de futebol no Record.

O nosso jornal orgulha-se de anunciar que irá partilhar a transmissão de várias partidas entre sábado e domingo, de vários escalões etários e níveis competitivos. Sempre em parceria com Mycujoo, a plataforma onde estão alojados centenas de canais de clubes e federações em todo o mundo.

O prato forte das transmissões está reservado para domingo à tarde, altura em que levaremos até si três encontros do Campeonato Portugal Prio e ainda um escaldante Sp. Braga-Futebol Benfica, da Liga Allianz, que colocará frente a frente o atual líder e o campeão em título do campeonato feminino. E isto a uma semana do jogo do título entre Sporting e Sp. Braga!

Por isso, já sabe: mantenha-se ligado ao canal de Futebol ao Vivo e encha a barriga com muito, muito futebol.