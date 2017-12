Acabou a ligação de Rui Nereu ao Freamunde. O guarda-redes, de 31 anos, rescindiu contrato e está, agora, livre para assinar por outro clube. "É com alguma tristeza que confirmo a minha saída do Freamunde, onde passei as duas últimas temporadas e meia. Face ao incumprimento por parte do clube, decidi rescindir por justa causa. Neste momento, estou disponível para ouvir qualquer proposta", afirmou o guarda-redes.Formado no Benfica, Rui Nereu ficou conhecido por se estrear na Champions com apenas 19 anos e logo com uma exibição memorável no terreno do Villareal. Luís Filipe Vieira e Ronald Koeman não lhe pouparam elogios e o guardião foi visto como mais um caso de sucesso na política de formação das águias. A concorrência de Quim, Moreira e de Moretto fê-lo arriscar e deixar o clube onde cresceu. Seguiram-se aventuras na Académica, Arouca, Mirandela, Freamunde e Tondela. Aos 31 anos, quer continuar a brilhar entre os postes. Resta saber com que camisola…