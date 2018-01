Um penálti convertido por Pinto, no início da 2ª parte, abriu caminho para o triunfo do Felgueiras diante da Sanjoanense num duelo disputado com grande intensidade.

O jogo não teve muitas oportunidades flagrantes de golo, mas foi interessante pela entrega das duas equipas, o que agradou ao público presente. Com domínio territorial em grande parte do jogo, a turma de Ricardo Sousa revelou maior dinâmica ofensiva e superiorizou-se em especial no 1º tempo.

Continuar a ler

Após o 1-0, que castigou uma mão na bola dentro da área dos visitantes, o conjunto de Fernando Pereira esboçou uma boa reação e Bruno Silva teve nos pés a melhor ocasião do jogo (65’), mas o remate foi defendido por Paiva em cima da linha de golo. Na resposta, Patrick atirou à baliza sem que o remate tenha levado a melhor direção. Este lance galvanizou os felgueirenses. Sem desistir de chegar ao 2-0, o Felgueiras aumentou a pressão e Goba (79’), após um bom lance individual de Cláudio, ampliou a vantagem. Patrick, perdulário, poderia ter batido Cristiano (85’), mas o tiro saiu ao lado.

Autor: Pedro Alves