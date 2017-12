Continuar a ler

Já Dénis Martins, também ele com passado pela formação do Benfica, chegou ao Ribatejo já com a época 2016/17 em andamento procedente do V. Guimarães B, casa onde findou a formação. Em 2017/18, Dénis é um dos mais utilizados do Vilafranquense e soma 17 jogos. No caso de David Moura, falamos de um médio brasileiro que tem sido esta temporada quase sempre o capitão de equipa. Com sete golos marcados, o jogador que passou pelo Benfica B na segunda metade de 2014/15 é o melhor marcador da equipa, a par de Luís Pinto. Na derradeira jornada, diante do Praiense, foi quem decidiu a partida da marca de penálti (1-0) Já Dénis Martins, também ele com passado pela formação do Benfica, chegou ao Ribatejo já com a época 2016/17 em andamento procedente do V. Guimarães B, casa onde findou a formação. Em 2017/18, Dénis é um dos mais utilizados do Vilafranquense e soma 17 jogos.

David Moura e Dénis Martins são dois jovens que têm sido observados no Campo de Cevadeiro há mais de um mês e que podem rumar a ligas profissionais em Portugal na reabertura do mercado de transferências. O facto de ambos terem passado em grandes clubes apesar de, respetivamente, terem somente 21 e 20 anos, pode ser um fator a contribuir para uma mudança a breve trecho.Apesar do Vilafranquense ocupar o 2.º lugar da Série D do Campeonato de Portugal e ter aspirações à subida à 2.ª Liga, a SAD nunca escondeu que rentabilizar ativos é também um dos objetivos da Eurofoot, empresa que gere o emblema de Vila Franca de Xira desde 2013 e que, neste caso, agencia ainda os futebolistas em questão. As sondagens existentes podem assim evoluir para saídas em definitivo no caso de serem cumpridas as exigências vila-franquenses.

Autor: Flávio Miguel Silva