Continuar a ler

Torcer contra a casa-mãe



Carimbou a qualificação para a final, mas corre o risco de não a jogar por imposição regulamentar. Gonçalo Paciência terá de ‘torcer’ pela vitória do Sporting sobre o FC Porto, uma vez que está cedido pelos dragões aos sadinos e, por isso, impedido de os defrontar em competições com a chancela da Liga, pois o regulamento não permite que os jogadores emprestados defrontem os clubes que os cederam. Em caso de triunfo do FC Porto sobre o Sporting, Allef Andrade avança para o onze inicial.

Apesar do apuramento, a comitiva do Vitória optou por regressar ontem a Setúbal, com retorno a Braga marcado para sexta-feira, véspera do duelo decisivo. Os sadinos têm treino agendado para hoje, à porta fechada, no Bonfim, onde Costinha e João Amaral serão alvo de exames complementares de diagnósticos, podendo José Couceiro ficar a saber se conta ou não com ambos para a final.



Lamento da Oliveirense



Já a Oliveirense regressa a casa com o sabor amargo de uma derrota, apesar da boa exibição. "Fomos a equipa que mandou no jogo. Criámos oportunidades para marcar primeiro mas não conseguimos... Podia ter mudado o jogo", lamentou o médio Filipe Gonçalves. Carimbou a qualificação para a final, mas corre o risco de não a jogar por imposição regulamentar. Gonçalo Paciência terá de ‘torcer’ pela vitória do Sporting sobre o FC Porto, uma vez que está cedido pelos dragões aos sadinos e, por isso, impedido de os defrontar em competições com a chancela da Liga, pois o regulamento não permite que os jogadores emprestados defrontem os clubes que os cederam. Em caso de triunfo do FC Porto sobre o Sporting, Allef Andrade avança para o onze inicial.Apesar do apuramento, a comitiva do Vitória optou por regressar ontem a Setúbal, com retorno a Braga marcado para sexta-feira, véspera do duelo decisivo. Os sadinos têm treino agendado para hoje, à porta fechada, no Bonfim, onde Costinha e João Amaral serão alvo de exames complementares de diagnósticos, podendo José Couceiro ficar a saber se conta ou não com ambos para a final.Já a Oliveirense regressa a casa com o sabor amargo de uma derrota, apesar da boa exibição. "Fomos a equipa que mandou no jogo. Criámos oportunidades para marcar primeiro mas não conseguimos... Podia ter mudado o jogo", lamentou o médio Filipe Gonçalves.

Minuto e meio depois de Gonçalo Paciência fazer do poste da baliza da Oliveirense uma tabela para o primeiro golo da noite, Patrick deu uma mãozinha ao adversário em plena área do V. Setúbal. Manuel Mota assinalou castigo máximo e Diogo Valente levou a terceira bola aos ferros da baliza sadina. O avançado ainda reclamou golo, mas o árbitro desta meia-final estava munido de todas as armas possíveis e imaginárias no combate pela verdade desportiva.A este árbitro da AF Braga não faltaram meios. Nem humanos nem tecnológicos. A ‘apitar em casa’, Manuel Mota foi auxiliado por vídeo-árbitro (Tiago Martins com assistência de André Campos) e juízes de baliza (Luís Ferreira e Vítor Ferreira), beneficiando ainda de tecnologia de ponta ao nível da linha de golo, o famoso ‘olho de falcão’, em testes durante esta Final Four.

Autor: António Adão Farias