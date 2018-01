Continuar a ler

Braga por mais dois anos



Refira-se, ainda, que a Liga de Clubes aproveitou o dia de ontem para anunciar que a final four da Taça CTT continuará a ser em Braga, pelo menos nas próximas duas épocas.

O presidente da Liga de Clubes, Pedro Proença, não escondeu a satisfação pela forma como a final four da Taça CTT está a decorrer."Estou extremamente satisfeito. A Taça CTT é um modelo de sucesso. Recuperámos uma competição que muita gente julgava morta. Percebemos o que se está a passar nos jogos e em todas as atividades. Os clubes estão de parabéns. É um conceito feito para os adeptos e para se falar só da festa. Tivemos hoje [ontem] um jogo decidido nos penáltis e é isto que queremos, com competição até ao último minuto", começou por dizer o dirigentes, de 47 anos, completando: "No sábado vamos ter uma grande festa, com dois grandes clubes e casa cheia. Há que cimentar este conceito e é isso que temos feito. Quando chegámos aqui em 2015 nem tínhamos data para a final... Hoje temos uma semana dedicada ao futebol profissional. Isso deixa-nos satisfeitos."