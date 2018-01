Sporting e V. Setúbal discutem o troféu no sábado, a partir das 20h45, no Estádio Municipal de Braga.

Rui Costa será o árbitro da final da Taça CTT entre Sporting e V. Setúbal. A Federação Portuguesa de Futebol indicou esta sexta-feira o nome do juiz da Associação de Futebol do Porto no seu site oficial.Os árbitros assistentes serão Nuno Manso e Tiago Costa, e o quarto árbitro será Manuel Oliveira. Já o vídeo-árbitro fica a cargo de João Pinheiro, enquanto que Nuno Eiras será o seu assistente.

Autor: Luís Miroto Simões