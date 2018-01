A utilização do VAR na primeira parte acabou por originar um episódio peculiar quando levou os adeptos dos dois clubes a festejar o mesmo lance.Tudo começou ao minuto 38 quando Soares colocou a bola na baliza do Sporting. Os simpatizantes do FC Porto, como é natural, não se contiveram e celebraram de forma efusiva o momento com recurso a material pirotécnico. Contudo, a jogada deixava algumas dúvidas e foi revista por Artur Soares Dias. Nuno Almeida deu de pronto a indicação de que esperava uma opinião antes de validar o golo, e enquanto os segundos passavam, o entusiasmo dos dragões ia esmorecendo nas bancadas e no próprio relvado.Quando foram dissipadas as últimas dúvidas e foi assinalado o fora-de-jogo, a festa passou para a bancada onde ficaram instalados os sportinguistas, que aplaudiram a decisão final do árbitro como se fosse um golo.