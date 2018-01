Continuar a ler

O técnico do Cova da Piedade foi ambicioso a traçar a meta da equipa almadense na Taça de Portugal."Vamos enfrentar uma equipa que ainda não perdeu internamente, mas o nosso objetivo é passar às meias-finais", reforçou o técnico da formação almadense.Bruno Ribeiro assumiu que toda a gente no clube - técnicos, jogadores, dirigentes e associados - preferia que o jogo se realizasse no Estádio José Martins Vieira, na Cova da Piedade, mas tal não foi possível devido à necessidade de fazer as obras obrigatórias para o recinto cumprir com o que está estipulado nos regulamentos federativos."Todos queríamos jogar aqui, mas houve coisas a que não conseguimos dar a volta. A festa da Taça é isto mesmo. Estamos preparados e motivados", insistiu Bruno Ribeiro, o qual, como jogador do Vitória de Setúbal, já defrontou o Sporting na Taça de Portugal e ajudou a equipa sadina a arrebatar um troféu na Taça.O ex-futebolista frisou a importância do jogo, num duelo em que gostaria de fazer história, mas tirou pressão aos seus jogadores."Queremos sempre fazer história e ganhar. Chegar às meias-finais seria muito importante para o clube. Os jogadores têm de pôr na cabeça que é possível ganhar. O Cova da Piedade não tem nada a perder. E os jogadores têm é de se divertir", adiantou o timoneiro do Cova da Piedade.O experiente lateral-esquerdo Evaldo, que já representou o Sporting, adotou um discurso otimista. "Esperamos jogar ao final do jogo muito contentes. Como se anula um adversário como o Sporting? Dando sempre o máximo dentro do campo", destacou.Evaldo, que chegou a ser treinado por Jorge Jesus quando representou o Sporting de Braga, não se escusou a traçar o perfil do técnico leonino. "Do Jesus guardo muito boas recordações. Exige sempre muito das suas equipas e dos seus jogadores", concluiu o lateral-esquerdo piedense.O jogo dos quartos de final da Taça de Portugal está agendado para quarta-feira, às 20h30, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.