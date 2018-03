O técnico José Vala não escondeu o sorriso de satisfação e o regozijo de estar a orientar o Caldas nesta meia-final da Taça de Portugal, quando reconheceu que o alento que o sonho de chegar ao Jamor proporciona no seio do seu balneário, mas também foi lesto a dar um vislumbre sobre o preço a pagar por esta audácia. "Sentimos que estamos a viver um conto de fadas, mas também vivemos uma dura realidade paralela. Na última jornada chegámos às Caldas às 3 horas depois de uma deslocação aos Açores e agora a chegada a casa está prevista para as 5 horas, mas mais de metade do plantel tem de levantar-se às 7 para ir trabalhar", desabafou José Vala, garantindo que "todos estão a gostar da experiência e querem continuar, mas é difícil": "Chegar longe é bonito e ninguém tem culpa de estarmos aqui, mas jogar à quarta-feira à noite não é fácil para a realidade dos clubes que estão no Campeonato de Portugal. Espero que mudem isso na próxima edição."Desalento foi a única reação do público afeto ao Caldas nos penátis favoráveis ao Aves. Conformismo, contudo, sem paralelo na segunda parte, quando um contínuo coro de assobios, a reclamar mão de Nélson Lenho (73’), praticamente obrigou o árbitro a interromper o jogo e a consultar o VAR. Protesto que foi ainda mais audível quando o juiz recebeu indicações para mandar seguir o jogo.

Autores: Bruno Freitas e Pedro Malacó