Os jogos da meias-finais da Taça de Portugal terão vídeo-árbitro (VAR). A decisão foi anunciada pela Federação Portuguesa de Futebol a 16 de janeiro. Em nota divulgada no site do organismo, foi referido que as equipas de arbitragem dos quatro encontro serão disputados em condições semelhantes aos da Liga NOS.Esta terça-feira na conferência de imprensa foi feita uma pergunta a Sérgio Conceição no sentido que não haveria vídeo-árbitro, ao que respondeu: «Não há? Haver ou não haver, tem sido a mesma coisa para nós. Estamos bem assim. Sinceramente, acho que o Manuel Mota, no jogo entre o Estoril e o Sporting, teve uma atuação fantástica. Aquilo sim, é bom para o futebol. Para nós já tivemos mais de uma dezena de casos que era preciso intervir e não houve VAR. Por isso, já estamos habituados a não ter VAR".Esta fase da prova-rainha disputa-se a duas mãos e terá confrontos entre Sporting e FC Porto e Desp. Aves e Caldas, emblema do Campeonato de Portugal.