A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta terça-feira que as meias-finais da Taça de Portugal terão vídeo-árbitro (VAR).

De acordo com a nota divulgada no site do organismo, as equipas de arbitragem dos quatro jogos serão disputados em condições semelhantes aos da Liga NOS.

