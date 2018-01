Continuar a ler

Uma dessas armas é a união que os jogadores do Caldas denotam no relvado. "A base deste grupo está junta há quatro anos. Criámos laços de amizade que outras equipas não têm e isso ajuda-nos nos jogos, porque sofremos todos juntos", garante.



O percurso na Taça de Portugal tem gerado entusiasmo na cidade e aumentado a exposição mediática do clube e jogadores. "Somos um grupo humilde e o que temos feito não está ao alcance de qualquer equipa. Isto demonstra que temos qualidade no plantel e há jogadores que merecem outros patamares", refere, acrescentando: "Estou no Caldas desde os 8 anos. Lembro-me de um jogo de apresentação com o Benfica, em que o Campo da Mata estava cheio e sempre sonhei jogar com aquele ambiente. Frente à Académica cumpri o sonho."

Caldas e Farense são dois clubes centenários, mas só se defrontaram por duas vezes. A última foi na época 2011/12 e foi um jogo especial para Militão, que se estreou então numa convocatória da equipa principal do Caldas. Hoje é um dos capitães e acredita que a vitória obtida a 28 de agosto de 2011 se vai repetir.O defesa vinha dos juniores e acabou por ser o 19º elemento da convocatória, mas recorda-se do triunfo, por 3-0. "Jogámos muito bem e tivemos um super Fabinho, que marcou os três golos" recorda Militão, agora com 25 anos. A partida de hoje será, no entanto, mais difícil. "O Farense está ao nível da Académica e do Arouca, mas temos as nossas armas e acredito que vamos sair felizes do jogo", afirma a Record.

Autores: Joel Ribeiro