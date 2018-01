Continuar a ler

Já no Rio Ave-Aves, Carlos Xistra será o homem do apito, com a ajuda de Nuno Pereira e Jorge Cruz como assistentes e de Luís Ferreira nas funções de quarto árbitro. Quanto ao Caldas-Farense, único duelo sem equipas da Liga, o árbitro nomeado é Ricardo Moreira, da AF Vila Real, assistido por Sérgio Correira e Israel Lopes e com André Silva como quarto árbitro.A nomeação do Moreirense-FC Porto apenas será conhecida amanhã, no dia do jogo, tal como se tornou hábito do Conselho de Arbitragem da FPF para diminuir o ruído em torno das próprias nomeações. Recorde-se ainda que a Taça de Portugal não tem vídeo-árbitro.