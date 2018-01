Continuar a ler

O técnico promete um Farense "sem medo e disposto a fazer pela vida, que quer ir o mais longe possível na prova, dando um passo de cada vez". "O próximo adversário é o Caldas, num jogo com 50 por cento de possibilidades para cada lado, entre duas boas equipas, que já causaram surpresa em rondas anteriores da prova e estarão, por isso, muito motivadas", frisa.



O treinador do Farense, Rui Duarte, considera que a sua equipa e a do Caldas "estão em igualdade de circunstâncias no jogo dos quartos-de-final da Taça de Portugal, pois ambas são do mesmo campeonato e sonham escrever história na prova".Os algarvios já estiveram numa final, em 1989/90, e em Faro "toda a gente sonha", assume Rui Duarte, que prefere um discurso realista: "O que nos trouxe até aqui foi a competência, o trabalho, a alma, a atitude e o compromisso. Passarmos o Caldas nada irá mudar, ou seja, quem for que venha a seguir terá de passar por cima de nós para nos eliminar."

Autor: José Miguel Machado