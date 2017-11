Tal como na 3ª eliminatória, o Sporting será o primeiro dos grandes a entrar em campo na Taça de Portugal, de novo a meio da semana. Segundo foi possível apurar, e apesar de ter existido recetividade para alteração da data do encontro por parte dos verdes e brancos, a transmissão televisiva ditou a realização do jogo a uma quinta-feira. Uma decisão que, de resto, caiu mal entre as hostes dos famalicenses."A sociedade movimenta-se em torno dos interesses financeiros, que se sobrepõem a outros bons valores. Não é o dia adequado. Para muitos implica perder uma tarde, regressar de madrugada e trabalhar no dia seguinte. Devia ter sido conversado com o Famalicão, mas não foi. No futebol não pode haver filhos de pais e outros filhos de padrastos. Que não volte a acontecer com clube nenhum", frisou Jorge Silva, que deixa através de Record uma palavra à sua massa associativa. "Muitos dos nossos associados não compreenderam e questionaram até a direção quanto à sua capacidade negocial. Mas tudo fizemos desde o primeiro momento para que assim não fosse. Acatámo-lo, porque acreditamos que o melhor que podemos fazer é mostrar ao país o que é ser Famalicão. É a melhor resposta que podemos dar", finalizou.