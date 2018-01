Continuar a ler

- O Sporting é líder do campeonato, com 51 pontos; o Benfica é segundo, com 45.- É a primeira vez que a final da Taça da Liga coloca frente a frente os dois rivais de Lisboa. Mas será o quarto duelo da época entre águias e leões, depois da Supertaça, Taça de Honra da Af Lisboa e da primeira volta da Liga, com triunfos do Sporting por 3-2, 2-1 e 5-2, respetivamente.- O Benfica estreia-se na final da competição depois de ter eliminado nas meias-finais o Sp. Braga, por 6-3. Já o Sporting, bicampeão da prova, deixou pelo caminho o Fundão, por 2-1.Boa tarde, bem vindo ao direto da final da 3ª edição Taça da Liga de futsal, que decorre a partir das 15 horas, em Sines.