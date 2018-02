Continuar a ler

O internacional português destacou a importância de ter vencido o primeiro jogo do agrupamento, na quarta-feira, frente à Roménia, por 4-1, lembrando que a seleção nacional foi a primeira a ganhar no Europeu, no qual apenas se tinham registado empates nas partidas anteriores."Foi bom começar com uma vitória. Fomos a primeira seleção a ganhar neste Europeu. Estamos felizes, foi um objetivo cumprido e agora venha o próximo", disse André Coelho.No encontro com a Roménia, disputado em Ljubljana, os golos da equipa treinada por Jorge Braz foram marcados por Pedro Cary, Fábio Cecílio, Ricardinho e Bruno Coelho, enquanto Dumitru Stoica concretizou o único tento da seleção adversária."Não pode faltar o que tivemos [no jogo com a Roménia]: uma grande ambição e uma grande entreajuda entre todos. Estamos todos pensar o mesmo e sou mais um que acredita que vai possível alcançar o título", defendeu o jogador.André Coelho lembrou que o torneio continental é uma competição de duração mais curta relativamente ao Campeonato do Mundo, com a presença das melhores equipas da Europa, e que, por isso, "um pequeno deslize pode comprometer o apuramento".A seleção portuguesa defronta no domingo a congénere da Ucrânia, mas poderá assegurar já hoje o apuramento para os quartos de final -- reservado aos dois primeiros classificados de cada grupo -, se os romenos não vencerem os ucranianos.