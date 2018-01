O desporto não vive de vinganças, nem fica bem, aliás, utilizar esta expressão, mas um mau resultado deixa sempre o desejo de fazer melhor no confronto seguinte. O Benfica passou por isso nesta Taça da Liga, ao vencer o Belenenses nos quartos-de-final, na quinta-feira, depois de dias antes ter perdido no Restelo, para o campeonato.

Hoje (17 horas, no Multiusos de Sines) a formação orientada por Joel Rocha reencontra outro velho conhecido que já lhe provocou dissabores: o Sp. Braga. Ambas se estreiam nesta fase da competição. Os arsenalistas foram quem afastou os encarnados da final do playoff da época passada (e consequentemente da UEFA Futsal Cup). Apesar de esse duelo ainda estar na memória, as duas equipas já se encontraram esta época, na 9ª jornada da Liga Sportzone, com os encarnados a vencerem, por 2-0.

O Benfica é o favorito, não só pela estatística – em 24 jogos os encarnados venceram 15, perderam apenas cinco e registaram-se quatro empates – mas também pela qualidade do plantel, que nesta Taça da Liga contou com um reforço de peso, Fernandinho, que vestiu pela primeira vez a camisola das águias na quinta-feira. A formação da Luz vai procurar a primeira presença na final da Taça da Liga, depois de se ter estreado na ‘meia’. Recorde-se que as duas edições anteriores foram conquistadas pelo Sporting, em finais frente ao Fundão. Reeditar últimas finais Se numa das meias-finais temos a repetição de uma renhida ‘meia’ do último playoff, na outra temos a reedição das duas finais desta competição: Fundão-Sporting. Os leões são os detentores dos dois troféus já disputados e a formação da Cova da Beira foi o último obstáculo, em ambas as ocasiões. Os beirões foram a equipa sensação nas duas épocas anteriores, não só por terem chegado à final, mas também por deixarem pelo caminho o Benfica, sempre nos quartos-de-final. O Sporting é o favorito neste embate, que tem início às 14h30, não só por ser o líder contra o 7º da Liga. Os bicampeões nacionais ainda não sofreram qualquer empate ou derrota esta temporada. A última derrota aconteceu na pré-época, a 27 de agosto de 2017, na Record Masterscup , frente ao Barcelona. Quanto a duelos, os dois emblemas já se defrontaram 40 vezes. Os leões venceram 31, os beirões cinco e houve quatro empates. O último triunfo do Fundão e a derradeira igualdade registaram-se 2014/15. As duas partidas desta tarde e a final de amanhã serão transmitidas em direto pela CM TV.

Autor: Cláudia Marques