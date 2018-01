O pivô do Belenenses, Tunha, foi convocado para o Euro’2018, na Eslovénia em detrimento do companheiro de posição Cardinal, que soma 83 golos em 109 internacionalizações. Contactado por Record, o jogador do Sporting mostra plena confiança nas capacidades do seu substituto. "O Tunha foi uma excelente escolha. Estamos habituados a jogar com pivô e era importante levar alguém. É um bom jogador. Claro que tem de se adaptar à Seleção e aos colegas, mas tenho total confiança de que será um jogador importante para nos ajudar sempre que for necessário", elogia Cardinal, de 32 anos.

O jogador do Sporting foi operado em novembro ao joelho esquerdo e não recuperou a tempo de integrar o lote de escolhidos de Jorge Braz. Como sempre, vai estar a torcer pelos seus companheiros. "Quando fui operado vi logo que seria muito difícil estar presente. Trabalhei bastante para o conseguir, mas não foi possível. Custa sempre ficar de fora, mas já o previa. Vou estar a puxar por eles, claro", afirma.

Nos dois jogos particulares realizados em Torres Novas, a Seleção Nacional empatou ambos (com Tailândia e Marrocos), mas isso não preocupa o antigo companheiro de Ricardinho no Inter Movistar. "Estes dois jogos não significam nada. Os portugueses não estão habituados a ver a Seleção empatar dois jogos seguidos, mas não se devem preocupar. O importante é chegar ao Euro bem preparados", refere. Quanto às expectativas para a prova, Cardinal é comedido apesar de considerar que a fase de grupos é para passar. "O que pode preocupar é a fase de grupos. Hoje em dia não há jogos fáceis, como vimos nos particulares, mas temos a obrigação de passar. Depois tem de se pensar jogo a jogo e procurar fazer o melhor", salienta.

Autor: Luís Magalhães