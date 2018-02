O ala brasileiro Chaguinha renovou esta terça-feira contrato com o Benfica, revelou o clube da Luz no seu site oficial, sem especificar a duração do novo vínculo do jogador de futsal.Chaguinha, de 29 anos, que chegou ao Benfica em 2014/15, proveniente dos italianos do Acqua e Sapone, sagrou-se campeão português com o Benfica por uma vez, venceu duas Supertaças, duas Taças de Portugal e uma Taça da Liga."Estou muito feliz com esta renovação. Estar no Benfica, num clube com esta grandeza. Sinto-me muito feliz por estar aqui e fazer parte desta família", disse o jogador, em declarações à BTV.