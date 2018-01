A equipa das quinas partiu ontem do Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa) rumo à capital da Eslovénia, Liubliana, para disputar o Europeu de futsal. A competição tem início amanhã, com a seleção anfitriã a defrontar a Sérvia. Já Portugal, que integra o Grupo C, juntamente com Roménia e Ucrânia, apenas entra em campo na quarta-feira, às 17 horas, para enfrentar os romenos.

Até quarta-feira, o selecionador nacional Jorge Braz vai aproveitar para aprimorar a preparação física dos jogadores, assim como os seus esquemas táticos e, principalmente, o entrosamento da equipa. Tendo em conta os dois ensaios realizados, ainda em Portugal, frente a Tailândia (1-1) e Marrocos (2-2), a organização da equipa e o entendimento entre os jogadores está longe de ser o melhor.

De facto, esta convocatória incorpora alguns jogadores menos experientes, que ainda não somam 50 internacionalizações, como são os casos de Tunha (6 internacionalizações) pivô do Belenenses que foi chamado para ocupar a vaga de Cardinal, do Sporting, que ainda recupera de lesão; Márcio Moreira (11 internacionalizações) fixo do Fundão e, nesta mesma posição, há ainda Nilson do Sp. Braga, com apenas 15 internacionalizações e André Coelho, do Benfica, com 28.

Entre os alas chamados por Braz, Anilton, do Sporting, é o mais inexperiente e não vai além das 24 internacionalizações. Em contaponto, entre os eleitos figura o cinco vezes melhor jogador do Mundo, de seu nome Ricardinho. O ala que atua no campeonato espanhol, representando o Inter Movistar soma 128 golos em 153 internacionalizações.

Números que deixam bem clara a influência do capitão na equipa das quinas e... tendo o melhor do Mundo, é legítimo sonhar! Como Cardinal confessou ontem a Record: "Passar a fase de grupos é obrigatório. Depois, será jogo a jogo."



Adaptação ao frio da Europa de Leste





Um dos principais adversários que a Seleção Nacional vai encontrar na Eslovénia é o frio. A comitiva portuguesa aterrou no aeroporto Jože Pucnik, na capital Liubliana, às 21h50 (hora local, mais uma do que em Portugal) e a temperatura rondava 1 grau negativo, a que juntava o intenso nevoeiro que atrasou um pouco a aterragem. A previsão para os próximos dias aponta para temperaturas ainda mais baixas. A viagem correu conforme o planeado, ou seja, com uma escala de cerca de duas horas em Zurique, na Suíça. Todos os jogadores e equipa técnica estavam bem-dispostos. O descanso impunha-se, pois hoje há dois treinos agendados: 10h30 e 17h portuguesas, no pavilhão Sport Halla Baza.