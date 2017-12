A CM TV assegurou a transmissão de cinco jogos da Taça da Liga, que decorre em Sines entre 11 e 14 de janeiro. O Sporting, vencedor em título, entra em campo no dia 11 diante do Unidos Pinheirense (14h30), depois do Fundão-F. Azeméis (12h). No mesmo dia, jogam-se o Belenenses-Benfica (17h) e o Sp. Braga-Modicus (20h).