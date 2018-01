Continuar a ler

O jogador do Benfica considerou que numa fase final de um Europeu "todos são candidatos" pelo que "o favoritismo vai-se ganhando do jogo a jogo, passo a passo".Nos dois jogos do Grupo C, Portugal vai defrontar as seleções da Roménia e da Ucrânia, adversários que Fábio Cecílio considera fortes."A Roménia é fisicamente mais forte do que nós (...). A Ucrânia é uma equipa muito agressiva e forte nos duelos", disse, acrescentando: "O objetivo é ganhar os dois jogos e seguir em frente".Portugal estreia-se no Europeu, que vai decorrer na Eslovénia, no próximo dia 31 de janeiro, diante da Roménia, e, a 4 de fevereiro, defronta a Ucrânia. Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos apuram-se para os quartos de final da competição.