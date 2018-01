Continuar a ler

O jogador dos espanhóis do Inter Movistar já tinha conquistado o prémio nas últimas três edições, em 2014, 2015 e 2016, e também em 2010, quando conduziu o Benfica ao triunfo na UEFA Futsal Cup."Este prémio representa, uma vez mais, o reconhecimento universal do talento, do trabalho, da superação e, diga-se, da 'magia' do capitão da nossa seleção nacional de futsal. Chega num ano excecional da sua carreira - em que conquistou a UEFA Futsal Cup, a Taça de Espanha e o campeonato de futsal espanhol - e poderá ser um bom prenúncio para o Campeonato da Europa que se avizinha, e o qual disputará com a camisola das quinas, de 30 de janeiro a 10 de fevereiro", acrescentou o líder Federativo.Dirigindo-se ao ala de 32 anos, natural de Gondomar, Fernando Gomes agradeceu: "Por tudo o que simboliza para nós portugueses, pelo seu exemplo inspirador, pelo orgulho que exibe sempre com a camisola de Portugal, só posso dizer bem alto: "Muito obrigado, Ricardinho!".Ricardinho totalizou 917 votos do painel de 211 eleitores dos prémios para os melhores de 2017, contra 508 do espanhol Carlos Ortiz Jiménez, seu companheiro de equipa no Inter, e 332 de Santiago Basile, 'capitão' da seleção argentina. O ítalo-brasileiro Rodolfo Fortino, do Sporting, ficou no sétimo lugar, com 180 pontos.O presidente da FPF enalteceu ainda o segundo lugar de Ana Catarina Pereira, do Benfica, no prémio para melhor guarda-redes, atrás da espanhola Estela García, e as terceiras posições de Nuno Dias e do Sporting."Com igual satisfação e orgulho, destaco a classificação de Ana Catarina Pereira como segunda melhor guarda-redes do mundo e de Nuno Dias, terceiro classificado na categoria de melhor treinador, pelo trabalho exemplar desempenhado no Sporting CP, que conquistou o terceiro posto na secção de melhor equipa", prosseguiu Gomes.O responsável referiu-se ainda ao sexto lugar de Janice Silva (Benfica) no ranking de melhor jogadora e ao oitavo de Naty Silva (Sporting) no das guarda-redes."A presença de tantas portuguesas no reduzido lote de candidatos aos prémios do Futsal Planet é sinónimo da qualidade das jogadoras lusas e, também, uma demonstração definitiva da evolução do futsal nacional", rematou.