Javier Saviola, antigo jogador do Benfica, assinou um contrato com o FC Encamp, equipa de futsal de Andorra. Esta é uma nova etapa na carreira do argentino, que ingressa numa modalidade que não disputa ao mais alto nível desde a sua juventude.

‘El Conejo’ terminou o curso na Escola de Treinadores na Federação Espanhola de Futebol, com o diploma da UEFA B, que lhe permite dirigir equipas da categoria de juvenis. Em 2015, o argentino começou a sua carreira como treinador, ocupando a posição de adjunto nas camadas jovens de Andorra. O Encamp aproveitou o facto de o antigo internacional argentino residir no país e convenceu-o a começar uma nova carreira. Saviola, de 34 anos, deve estrear-se na próxima semana, numa equipa cujo objetivo é conquistar o terceiro título consecutivo na primeira divisão de Andorra (Liga Viagens Pantures), passar os playoffs e voltar a competir na UEFA Futsal Cup.

