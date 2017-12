O capitão da equipa de futsal do Sporting sentou-se à conversa com Record para uma entrevista em exclusivo. João Matos elogia a qualidade da equipa e explica o segredo de alcançar tantas vitórias consecutivas.O jogador assume mais uma vez que um dos grandes objetivos da época é entrar para a história do clube, com a conquista da UEFA Futsal Cup, e não fecha a porta a um contrato vitalício com os leões.