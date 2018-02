Joel Rocha comentou este sábado o empate no dérbi frente ao Sporting (2-2) , sublinhando que o Benfica não conseguiu traduzir em golos as várias oportunidades que teve durante a partida, em que chegou a estar a vencer por 2-0."Durante 40 minutos o Benfica foi melhor. Tivemos mais perto das zonas da finalização, mas não conseguimos traduzir em golo. O Sporting, como grande equipa que é, reagiu e conseguiu equilibrar. Nós voltamos a reequilibrar, fomos melhores, mas não conseguimos fazer golos. Depois do empate, o Sporting não voltou a chegar à nossa baliza. Tivemos muitas bolas no poste. Este resultado decide a fase regular, mas não decide absolutamente nada dos dois títulos que faltam", afirmou Joel Rocha."Recordo que o Benfica em situações idênticas [inferioridade numérica] raramente sofre. Apesar da superioridade, tivemos muito perto de fazer o terceiro golo. Não tenho dúvida que, daqui a uns meses, as bolas que bateram no poste vão entrar. O que condicionou foi o desequilíbrio nas faltas. Não conseguimos encontrar um jogo tão dividido e ver estas diferenças. Quem defende para cinco faltas não defende igual quando tem quatro. Após o 2-2 o Sporting não chegou mais à nossa baliza. A expulsão do João Matos acabou por justificar alguma coisa, não tudo. O Sporting ficou satisfeito com o resultado, porque carimba o lugar na fase regular", afirmou.