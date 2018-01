Continuar a ler

Portugal está integrado no Grupo C, juntamente com a Roménia e a Ucrânia.



Lista de convocados:



Guarda-redes: André Sousa (Sporting), Bebé (Leões de Porto Salvo) e Vítor Hugo (SC Braga/AAUM);



Fixos: André Coelho (Benfica), Fábio Cecílio (Benfica), João Matos (Sporting) e Nilson (SC Braga/AAUM);



Alas: Pany (Sporting), Bruno Coelho (Benfica), Márcio (AD Fundão), Pedro Cary (Sporting), Ricardinho (Inter Movistar) e Tiago Brito (Benfica);



Jorge Braz anunciou esta segunda-feira a lista de convocados para o Campeonato da Europa que vai ser disputado na Eslovénia entre o próximo dia 30 e 10 de fevereiro.Face à ausência de Cardinal - submetido a uma operação ao joelho em novembro depois de se ter lesionado no jogo da Supertaça com o Benfica -, o pivô de serviço será Tunha, do Belenenses, que vai estrear-se na fase final de uma competição internacional.