O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu este domingo no Palácio de Belém a seleção portuguesa que ontem sagrou-se campeã europeia de futsal. No seu discurso de agradecimento, o Chefe de Estado destacou a "capacidade de sonhar", a "união e a "humildade" do grupo orientado por Jorge Braz, explicando ainda o porque de um agradecimento especial."Recentemente, o país viveu momento de grande alegria e uniu-se, mas também de grande tristeza e voltou a unir-se. É bom no 1.º trimestre do ano termos esta alegria. O vosso contributo é especial. Não imaginam o que este título fez, e faz, de bom à nossa auto-estima, agora que saímos de um período complicado, e por isso também um agradecimento especial. Geniais! Muito obrigado", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa antes de cumprimentar um a um os campeões europeus de futsal e de também ele sentir o peso do tão desejado troféu.