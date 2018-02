Miguel Ângelo, ala internacional português, prolongou o contrato com o Benfica. "Estou muito, muito feliz por renovar. É a prova do trabalho que tenho vindo a fazer e estou muito contente. Não diria missão cumprida, porque ainda falta muito, ainda tenho mais para dar e mostrar", explicou à BTV o jogador.Na véspera os encarnados tinham anunciado a renovação do guarda-redes brasileiro, Diego Roncaglio.