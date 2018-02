Nuno Dias comentou o empate do Sporting este sábado frente ao Benfica (2-2) , no pavilhão da Luz, considerando que os leões foram a melhor equipa e a que teve mais oportunidades de golo."Na minha opinião o Sporting foi melhor e, mesmo não tendo feito uma boa primeira parte, as melhores oportunidades continuaram a ser do Sporting, tanto na primeira como na segunda. Tivemos que sofrer e defender bem para não sairmos derrotados hoje. É esta atitude da segunda parte que pretendo para o resto da época em todas as competições", afirmou o treinador dos leões."Queríamos continuar só com vitórias na Liga e não vamos satisfeitos daqui. O Benfica sim, porque quebram a nossa senda de vitórias. Não me parece normal que uma equipa que está a seis pontos não arrisque o 5 para 4. Faria sentido terem arriscado. Mas entendo que era importante quebrarem essa senda. Mas no confronto direto também saímos com vantagem. Não tivesse sido a situação da expulsão do João Matos tinha arriscado o 5 para 4 para tentar vencer, mas ainda há muito campeonato para vencer e de preferência com o nível da segunda parte", referiu ainda.